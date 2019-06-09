Паулета: "Роналду из другого мира"

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Паулета: "Роналду из другого мира"

Экс-игрок сборной Португалии Педру Паулета высказался о Криштиану Роналду.

"Роналду - невероятный игрок. Он из другого мира и продолжает творить историю футбола. Сложно найти еще одного футболиста, выступающего так же стабильно, как Роналду", - приводит слова Паулеты Marca.

Напомним, что Паулета в свое время провел за сборную 88 игр и забил 47 голов. На счету Роналду 88 забитых мячей в 157 матчах.

Сегодня сборная Португалии встретится с Нидерландами в финале Лиги Наций.

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