Паулета: "Российская сборная может добиться хорошего результата на Чемпионате Мира"

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Паулета: "Российская сборная может добиться хорошего результата на Чемпионате Мира"
Бывший нападающий сборной Португалии Педру Паулета считает, что российская команда способно успешно выступать на Чемпионате Мира-2018.

"Считаю, что российская сборная может добиться хорошего результата на предстоящем чемпионате мира, так как команда играет дома. Тем более, в составе вашей сборной выступают несколько по-настоящему талантливых футболистов, поэтому российская команда – опасный соперник", – приводят слова Паулеты российские СМИ.

Напомним, что Россия на групповой стадии ЧМ-2018 сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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