Паулета: "У Мануэла Фернандеша и Эдера есть все шансы сыграть на Чемпионате Мира"

Известный в прошлом португальский футболист Педро Паулета оценил перспективы своих соотечественников из московского "Локомотива" Мануэла Фернандеша и Эдера сыграть на Чемпионат Мира 2018-го года в России.

"Считаю, у ребят есть все шансы сыграть на предстоящем Чемпионате Мира. Мануэл Фернандеш - очень сильный футболист, Эдер отлично проявил себя на Чемпионате Европы, помог сборной завоевать трофей. Да, в "Локомотиве" он провел всего несколько месяцев, но, надеюсь, он хорошо проявит себя в команде и поможет сборной на Чемпионате Мира", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Паулета считает, что сборная России может успешно выступить на домашнем ЧМ. | soccernews.ru