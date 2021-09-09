Паулета высказался о переходе Месси в ПСЖ
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Экс-форвард сборной Португалии и "Пари Сен-Жермен" Педру Паулета поделился мнением о влиянии трансфера Месси на Килиана Мбаппе.
– Как вы считаете, Мбаппе придется менять стиль игры после перехода Лионеля Месси?
– Ему придется адаптироваться. Но рядом с Месси в ПСЖ он добьется серьезного прогресса.
Если Мбаппе будет правильно и с умом двигаться, извлекая преимущество из пространств, которые будут создавать Месси и Неймар, то будет часто оказываться в хорошем положении благодаря высокому качеству передач, на которое они способны. Поэтому у Мбаппе будет возможность много забивать.
Тот факт, что он может играть и на фланге, и в центре нападения, станет преимуществом. Всегда есть риск, что кто-то из этой троицы будет забивать меньше. Если это будет Килиан, то ему придется смириться с этим, – сказал Паулета.
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|Лион
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|Бордо
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|Нант
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|28
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