Паулиньо: "Барселона" это целая культура"



Бразильский полузащитник "Барселоны" Паулиньо заявил, что доволен своим переходом в каталонский клуб.

"Барселона" это больше, чем клуб. Это целая культура, хотя мне и сложно это объяснить. Чтобы понять, нужно играть здесь. Я всегда мечтал играть за "Барселону". Это то, чего я очень хотел и это случилось", – приводят слова Паулиньо Sport.es.

Напомним, что бразилец перешел в каталонский клуб из "Гуанчжоу Эвергранд" за 40 миллионов евро.

В этом сезоне 29-летний Паулиньо провел за "Барселону" 14 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

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