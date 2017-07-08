Паулиньо: "Барселона" пока не договорилась по моему трансферу"

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Паулиньо: "Барселона" пока не договорилась по моему трансферу"
Бразильский полузащитник "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо заявил, что он хочет перейти в "Барселону".

"Я очень честный человек и признаюсь, что думал о "Барселоне". Их предложение очень серьезное и мне приятен интерес такого клуба. Я знаю, что "Барселона" предложила за меня 20 миллионов евро, но пока что клубы не договорились", - приводит слова Паулиньо Marca.

Напомним, что "Барселона" приняла решение приобрести Паулиньо после провальных переговоров о покупке хавбека ПСЖ Марко Верратти.

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