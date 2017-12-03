Паулиньо: "Барселона" потеряла два очень важных очка в матче с "Сельтой"

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Паулиньо: "Барселона" потеряла два очень важных очка в матче с "Сельтой"

Бразильский полузащитник "Барселоны" Паулиньо ничейный результат с "Сельтой" (2:2) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

"Мы потеряли два очень важных очка. Теперь нужно постараться правильно отреагировать и начать новую победную серию. У нас было достаточно разных моментов во время игры, чтобы забить больше двух голов, но не хватило удачи, реализация была не на самом высоком уровне. Нам нужно продолжать работать", - приводит слова Паулиньо Marca.

Напомним, что в этом матче главный арбитр отменил гол нападающего каталонского клуба Луиса Суареса, ошибочно зафиксировав офсайд.

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