Паулиньо: "Безумно счастлив, что забил победный гол"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Паулиньо высказался о сегодняшней победе своей команды над "Хетафе".

"Я безумно счастлив, что забил победный гол. Это была жесткая игра, и самое главное то, что мы добыли три очка", - приводит слова 29-летнего хавбека официальный твиттер "сине-гранатовых".

Напомним, "Барселона" обыграла "Хетафе" со счетом 2:1. | soccernews.ru