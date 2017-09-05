Паулиньо будет капитаном сборной Бразилии в матче с Колумбией
Полузащитник "Барселоны" Паулиньо будет капитаном сборной Бразилии в матче квалификации ЧМ-2018 против Колумбии, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, такое решение принял главный тренер "селесао" Тите, который передаёт капитанскую повязку от одного игрока к другому, чтобы дать возможность каждому члену национальной команды почувствовать ответственность за её выступление.
Напомним, что матч Колумбия - Бразилия состоится сегодня в 23:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru
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