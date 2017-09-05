Паулиньо будет капитаном сборной Бразилии в матче с Колумбией

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Паулиньо будет капитаном сборной Бразилии в матче с Колумбией

Полузащитник "Барселоны" Паулиньо будет капитаном сборной Бразилии в матче квалификации ЧМ-2018 против Колумбии, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, такое решение принял главный тренер "селесао" Тите, который передаёт капитанскую повязку от одного игрока к другому, чтобы дать возможность каждому члену национальной команды почувствовать ответственность за её выступление.

Напомним, что матч Колумбия - Бразилия состоится сегодня в 23:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бразилия 16 37
2 Колумбия 16 26
3 Уругвай 15 24
4 Перу 16 24
5 Чили 16 23
6 Аргентина 15 23
7 Парагвай 15 21
8 Эквадор 16 20
9 Боливия 16 13
10 Венесуэла 15 7
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