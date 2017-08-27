Паулиньо: "Доволен дебютом и тем, что получил первые несколько минут"

Теги паулиньобарселонаалавес

Паулиньо: "Доволен дебютом и тем, что получил первые несколько минут"

Хавбек "Барселоны" Паулиньо прокомментировал свой дебют за каталонский клуб в игре против "Алавеса" (2:0).

"Доволен дебютом и тем, что получил первые несколько минут. Мне нужно продолжать работать и больше узнать партнеров, чтобы постепенно интегрироваться в команду. Мы получили результат, который заслужили" - приводит слова Паулиньо Football Espana.

Напомним, что Паулиньо появился на поле вместо Иньесты на 88-й минуте матча.

Смотрите также обзор матча "Алавес" - "Барселона". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Реал" теряет первые очки в Ла Лиге, довольствуясь ничьей с "Валенсией"

"Реал" теряет первые очки в Ла Лиге, довольствуясь ничьей с "Валенсией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов