Паулиньо: "Доволен дебютом и тем, что получил первые несколько минут"

Хавбек "Барселоны" Паулиньо прокомментировал свой дебют за каталонский клуб в игре против "Алавеса" (2:0).

"Доволен дебютом и тем, что получил первые несколько минут. Мне нужно продолжать работать и больше узнать партнеров, чтобы постепенно интегрироваться в команду. Мы получили результат, который заслужили" - приводит слова Паулиньо Football Espana.

Напомним, что Паулиньо появился на поле вместо Иньесты на 88-й минуте матча.

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