Паулиньо: "Это правда, что еще до официальных переговоров у меня были контакты с каталонцами"

Хавбек "Барселоны" Паулиньо рассказал, что Лионель Месси звал его в стан "сине-гранатовых".

"Это правда, что еще до официальных переговоров у меня были контакты с каталонцами. Во время товарищеской игры против Аргентины в июне я играл в полузащите с Виллианом и еще с кем-то, мы защищались. В какой-то момент я видел Месси сзади, он спросил меня, не хочу ли я перейти в "Барселону". Я ответил, что готов сменить клуб. После матча мы обменялись футболками, а теперь я играю в "Барселоне" - приводит слова Паулиньо Sport.es.

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