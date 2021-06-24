Паулиньо готов вернутся в "Барселону"

Теги барселонапаулиньо

Паулиньо готов вернутся в "Барселону"Фото: инстаграм Паулиньо/Автор неизвестен

Бразильский футболист Паулиньо сказал, что готов вернуться в каталонскую "Барселону".

"Я отлично знаю "Барселону". У меня был прекрасный период в этом клубе, мы выигрывали Ла Лигу и Кубок Испании. Если у меня будет еще один шанс, то я с удовольствием вернусь в команду. Деньги или срок контракта — не проблема, когда тебя зовет "Барселона". Я уже демонстрировал это, когда уходил из "Гуанчжоу" на зарплату, которая была куда ниже, чем в Китае", —  цитирует Паулиньо Mundo Deportivо.

Напомним, что Паулиньо играл за "Барселону" с 2017 по 2019 год.

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