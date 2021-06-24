Паулиньо готов вернутся в "Барселону"
Фото: инстаграм Паулиньо/Автор неизвестен
Бразильский футболист Паулиньо сказал, что готов вернуться в каталонскую "Барселону".
"Я отлично знаю "Барселону". У меня был прекрасный период в этом клубе, мы выигрывали Ла Лигу и Кубок Испании. Если у меня будет еще один шанс, то я с удовольствием вернусь в команду. Деньги или срок контракта — не проблема, когда тебя зовет "Барселона". Я уже демонстрировал это, когда уходил из "Гуанчжоу" на зарплату, которая была куда ниже, чем в Китае", — цитирует Паулиньо Mundo Deportivо.
Напомним, что Паулиньо играл за "Барселону" с 2017 по 2019 год.
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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