Паулиньо и Иньеста не сыграют с "Депортиво"

Два полузащитника "Барселоны" - Паулиньо и Андрес Иньеста - пропустят матч первого тура испанской Примеры против "Депортиво".

Как сообщает Marca, бразилец не сыграет из-за бюрократических проблем. Дело в том, что пока не готовы все необходимые трансферные документы.

Что касается Иньесты, то он продолжает восстанавливаться после травмы правого бедра.

Напомним, что матч "Барселона" - "Бетис" состоится сегодня в 21:15 по московскому времени.

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