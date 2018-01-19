Паулиньо избежал серьезной травмы

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Паулиньо избежал серьезной травмы
Бразильский полузащитник "Барселоны" Паулиньо прошел углубленное медицинское обследование в связи с травмой, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, информация о переломе пятой плюсневой кости правой ноги у футболиста не подтвердилась. Таким образом хавбек вскоре вернется в строй.

Есть шанс, что 29-летний Паулиньо сможет сыграть в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Бетиса", который состоится 21 января.

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