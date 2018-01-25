Паулиньо: "Коутиньо очень счастлив в "Барселоне"

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Паулиньо: "Коутиньо очень счастлив в "Барселоне"Полузащитник каталонской "Барселоны" Паулиньо рассказал о первых днях, которые провел в новом клубе его партнер по команде Филиппе Коутиньо.

"Он очень доволен. Многие спрашивали меня, разговаривал ли я с ним перед его переходом. Мы иногда разговаривали в сборной, реже обменивались сообщениями. Это очень личный момент. Представьте, сколько людей разговаривали с ним, задавая ему вопрос, останется ли он в "Ливерпуле" или нет. Я - парень, который не любит беспокоить. В конце концов, он принял отличное решение, и он будет очень счастлив", - цитирует 29-летнего хавбека UOL Esporte.

Напомним, Паулиньо прокомментировал оплошность, допущенную им во время его презентации игроком "Барселоны". | soccernews.ru

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