Паулиньо летом присоединится к "Байеру"

Теги байер леверкузенваско да гама

Паулиньо летом присоединится к "Байеру"

Форвард "Васко да Гама" Паулиньо летом перейдет в "Байер".

Как сообщает официальный сайт клуба, 17-летний игрок подпишет с "фармацевтами" пятилетнее соглашение.

По данным прессы, "Байер" заплатит за Паулиньо 25 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

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