Паулиньо: "Месси - выдающийся футболист, и нам нужно использовать его козыри по максимуму"

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Паулиньо: "Месси - выдающийся футболист, и нам нужно использовать его козыри по максимуму"

Полузащитник "Барселоны" Паулиньо рассказал о взаимодействии с нападающим Лионелем Месси.

"Когда оказался здесь, то старался на все обращать внимание. Я перешел в "Барселону", и не было времени задавать вопросы, да и у него не было возможности делиться информацией. Сезон почти начался, это был цейтнот. Я просто старался наладить взаимопонимание - например, узнать, где именно он любит располагаться на поле. Месси - такой игрок, который за доли секунды меняет решение, когда мяч у него.

Так что любой, кто играет рядом с Месси, должен понимать это и стараться наладить контакт. Это выдающийся футболист, и нам нужно использовать его козыри по максимуму. На поле я стараюсь вывести его на оптимальную позицию и дать ему выбор, что делать дальше. Соперники всегда стараются нейтрализовать Лео, поэтому ему нужно давать выбор. Это я и пытаюсь сделать. Полагаю, когда он связан по рукам и ногам, мы должны помогать ему обрести свободу. На каждой тренировке и в каждом матче я слежу за ним, чтобы потом использовать это на благо команды", - приводит слова Паулиньо официальный сайт УЕФА.

В этом сезоне 29-летний Паулиньо провел за "Барселону" 40 матчей во всех турнирах и забил 8 голов.

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