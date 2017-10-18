Паулиньо: "Может быть, через 3-4 года Неймар станет лучшим игроком мира"

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Паулиньо: "Может быть, через 3-4 года Неймар станет лучшим игроком мира"Полузащитник "Барселоны" Паулиньо рассказал о взаимоотношениях с экс-форвардом каталонцев Неймаром в сборной Бразилии.

"Может быть, через 3-4 года Неймар станет лучшим игроком мира. Разница между ним и Месси? Это отличный вопрос. У меня есть счастливая возможность играть с ними обоими. Они обладают отличными качествами, могут много забивать. Мне комфортно как с Неймаром, так и с Месси", - сказал он.

Напомним, между Месси и Пике произошел конфликт. | soccernews.ru

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