Паулиньо: "Может быть, через 3-4 года Неймар станет лучшим игроком мира"

Полузащитник "Барселоны" Паулиньо рассказал о взаимоотношениях с экс-форвардом каталонцев Неймаром в сборной Бразилии.

"Может быть, через 3-4 года Неймар станет лучшим игроком мира. Разница между ним и Месси? Это отличный вопрос. У меня есть счастливая возможность играть с ними обоими. Они обладают отличными качествами, могут много забивать. Мне комфортно как с Неймаром, так и с Месси", - сказал он.

Напомним, между Месси и Пике произошел конфликт. | soccernews.ru