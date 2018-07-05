Паулиньо может вернуться в Китай

Теги барселонапаулиньо

Паулиньо может вернуться в КитайПолузащитник каталонской "Барселоны" Паулиньо может вернуться в Китай, информирует sport.es.

Так, по сведениям источника, 29-летний хавбек получил выгодное предложение от одного из клубов Поднебесной. В ближайшее время руководство "сине-гранатовых" планирует встретиться с агентом бразильца, чтобы обсудить его будущее. Если игрок выразит желание вернуться в китайскую Суперлигу, "Барса" будет готова продать его за 40-50 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" продлила контракт с Бускетсом. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов