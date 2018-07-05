Полузащитник каталонской "Барселоны" Паулиньо может вернуться в Китай, информирует sport.es.

Так, по сведениям источника, 29-летний хавбек получил выгодное предложение от одного из клубов Поднебесной. В ближайшее время руководство "сине-гранатовых" планирует встретиться с агентом бразильца, чтобы обсудить его будущее. Если игрок выразит желание вернуться в китайскую Суперлигу, "Барса" будет готова продать его за 40-50 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" продлила контракт с Бускетсом. | soccernews.ru