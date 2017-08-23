Паулиньо: "Намерен сделать все возможное, чтобы Месси снова стал лучшим игроком мира"

Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Паулиньо намерен помочь ведущему бомбардиру "сине-гранатовых" Лионелю Месси снова выиграть "Золотой мяч".

"Э то самый лучший игрок в мире с необъяснимыми игровыми качествами, он не похож на других игроков. Я должен приспособиться к тому, как играет команда и Месси. Моя цель состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы Месси вернулся, чтобы он снова стал лучшим в мире, помогая при этом нам выигрывать титулы ", - цитирует Паулиньо sport.es.

Напомним, "Барселона" вышла на контакт с бывшим игроком "Анжи". | soccernews.ru