Паулиньо оценил вылет Германии с ЧМ-2018

Полузащитник сборной Бразилии Паулиньо прокомментировал вылет Германии с Чемпионата Мира-2018.

"Мне нечего сказать по поводу вылета Германии. Заботит только то, что будет дальше с Бразилией. Мы вышли в плей-офф - и это главное. Паулиньо хорошо играет, когда забивает - так считают многие. Но моя задача - помогать команде во всем", - приводят слова Паулиньо российские СМИ.

Напомним, что Германия разгромила Бразилию (7:1) в полуфинале ЧМ-2014.

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