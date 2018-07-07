Паулиньо определился со своим будущим

Хавбек "Барселоны" Паулиньо летом может сменить клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, бразилец решил продолжить свою карьеру в Китае, где ему обещают хорошую зарплату.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова расстаться с Паулиньо за 50 миллионов евро.

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