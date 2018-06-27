Паулиньо открыл счет в матче Сербия - Бразилия

Полузащитник сборной Бразилии Паулиньо стал автором первого гола в матче третьего тура группового этапа Чемпионата Мира-2018.

Футболист отличился после прекрасной передачи Филиппе Коутиньо, вышел один на один и перебросил мяч через вратаря сербов.

В случае победы Бразилия выйдет в 1/8 финала ЧМ-2018.

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