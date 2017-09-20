Паулиньо ответил своим критикам
Полузащитник "Барселоны" Паулиньо не обращал внимания на критику тех, кто сомневался в целесообразности его перехода в каталонский клуб.
Напомним, что за бразильца испанцы заплатили 40 миллионов евро.
"Тем, кто сомневался во мне, нечего было доказывать. А вот партнёрам по команде и клубу должен был доказать свою востребованность. Лучший для этого метод – показывать на поле соответствующую игру, забивать и выигрывать матчи. Важнее моих голов победы команды, однако должен признать, что забитые в ворота соперников мячи облегчают адаптацию к команде", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|5
|15
|2
|Севилья
|5
|13
|3
|Атлетико Мадрид
|5
|11
|4
|Валенсия
|5
|9
|5
|Реал Сосьедад
|4
|9
|6
|Бетис
|5
|9
|7
|Реал Мадрид
|5
|8
|8
|Атлетик Бильбао
|5
|7
|9
|Леганес
|5
|7
|10
|Вильярреал
|4
|6
|11
|Леванте
|4
|6
|12
|Лас Пальмас
|5
|6
|13
|Эйбар
|5
|6
|14
|Жирона
|5
|5
|15
|Хетафе
|4
|4
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|5
|4
|17
|Эспаньол
|4
|4
|18
|Сельта Виго
|4
|3
|19
|Алавес
|5
|0
|20
|Малага
|5
|0