Паулиньо ответил своим критикам

Теги барселонапаулиньо

Паулиньо ответил своим критикамПолузащитник "Барселоны" Паулиньо не обращал внимания на критику тех, кто сомневался в целесообразности его перехода в каталонский клуб.

Напомним, что за бразильца испанцы заплатили 40 миллионов евро.

"Тем, кто сомневался во мне, нечего было доказывать. А вот партнёрам по команде и клубу должен был доказать свою востребованность. Лучший для этого метод – показывать на поле соответствующую игру, забивать и выигрывать матчи. Важнее моих голов победы команды, однако должен признать, что забитые в ворота соперников мячи облегчают адаптацию к команде", - сказал он.

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