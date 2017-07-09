Паулиньо: "Переговоры между "Барселоной" и "Гуанчжоу Эверганд" будут продолжены"

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Паулиньо: "Переговоры между "Барселоной" и "Гуанчжоу Эверганд" будут продолжены"Полузащитник китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо сообщил, что он все еще может перейти в каталонскую "Барселону".

"Мой агент сказал мне, что переговоры будут продолжены. Большинство игроков не говорят об этих вещах, пока все не будет подписано официально, но я могу подтвердить, что интерес "Барсы" является реальным...

Существует вероятность того, что оба клуба могут достичь договоренности. Возможно, я смогу сыграть в "Барселоне" с лучшими игроками в мире. Я мог бы стать частью клуба звезд. Предложение "Барсы" оказалось большим, нежели мы думали. Клубы продолжат вести диалог. Надеюсь, они смогут достичь соглашения", - цитирует 28-летнего хавбека AS.

Напомним, Неймар хочет видеть Паулиньо в "Барселоне". | soccernews.ru

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