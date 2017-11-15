Паулиньо: "Перейти в "Барселону" мне посоветовал Неймар"

Бразильский полузащитник "Барселоны" Паулиньо рассказал о своем переходе в каталонский клуб.

"Перейти в "Барселону" мне посоветовал Неймар. Он сказал, что я буду счастлив в этом клубе. Неймар всячески поддерживал меня во время переговоров и прилагал усилия, чтобы сделка осуществилась. Он был очень убедителен, несмотря на то, что сам собирался уйти", - приводит слова Паулиньо Globo Esporte.

Напомним, что 29-летний Паулиньо перешел в "Барселону" минувшим летом из "Гуанчжоу Эвергранд" за 40 миллионов евро. В этом сезоне хавбек провел за каталонцев 14 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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