Паулиньо: "Перейти в "Барселону" во время матча против Аргентины мне предложил Месси"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Паулиньо рассказал, кто первым позвал его в стан "сине-гранатовых".

" Мы играли товарищеский матч против Аргентины в июне. Внезапно я увидел сзади себя Месси, который понемногу приближался ко мне. Он сказал: "Перейдешь к нам в "Барселону"?" Что я ответил? "Если вы хотите заполучить меня, вы можете это сделать. Я перейду ", - цитирует 29-летнего хавбека FootMercato.

Напомним, сегодня "Барселона" разгромила "Лас-Пальмас". | soccernews.ru