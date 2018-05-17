Паулиньо первым из игроков "Барселоны" завершил клубный сезон

Полузащитник каталонской "Барселоны" Паулиньо первым из своей команды ушел в отпуск, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, тренерский штаб "сине-гранатовых", учитывая тот факт, что прошлым летом у 29-летнего хавбека, когда он еще выступал в китайском "Гуанчжоу Эвергранд", не было длительного отпуска, решили предоставить ему несколько дней отдыха, чтобы он мог лучше подготовиться к предстоящему Чемпионату Мира в России. Соответственно, в воскресенье бразилец не сыграет с "Реалом Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

Напомним, "Барселона" определилась с альтернативой Гризманну. | soccernews.ru