Паулиньо поблагодарил "Барселону" за оказанное доверие
Новичок "Барселоны" Паулиньо прокомментировал свой переход из "Гуанчжоу Эвергранд" в каталонский клуб.
"Это особенный момент в моей жизни и в моей карьере. Спасибо вам за усилия, предпринятые, чтобы подписать меня. Я отплачу вам большими играми. Спасибо за оказанное мне доверие" - цитирует 29-летнего бразильца El Mundo Deportivo.
Напомним, что трансфер Паулиньо обошёлся "Барселоне" в 40 миллионов евро. Футболист заключил с "сине-гранатовыми" контракт до лета 2021 года. | http://soccernews.ru
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|38
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|2
|Барселона
|38
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
|38
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|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
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|Эспаньол
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|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
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|Валенсия
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|Сельта Виго
|38
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|38
|39
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|Бетис
|38
|39
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|Депортиво Ла-Корунья
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|17
|Леганес
|38
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|18
|Спортинг Хихон
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|20