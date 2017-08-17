Паулиньо поблагодарил "Барселону" за оказанное доверие

Новичок "Барселоны" Паулиньо прокомментировал свой переход из "Гуанчжоу Эвергранд" в каталонский клуб.

"Это особенный момент в моей жизни и в моей карьере. Спасибо вам за усилия, предпринятые, чтобы подписать меня. Я отплачу вам большими играми. Спасибо за оказанное мне доверие" - цитирует 29-летнего бразильца El Mundo Deportivo.

Напомним, что трансфер Паулиньо обошёлся "Барселоне" в 40 миллионов евро. Футболист заключил с "сине-гранатовыми" контракт до лета 2021 года. | http://soccernews.ru