Паулиньо поблагодарил "Барселону" за оказанное доверие

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Паулиньо поблагодарил "Барселону" за оказанное доверие

Новичок "Барселоны" Паулиньо прокомментировал свой переход из "Гуанчжоу Эвергранд" в каталонский клуб.

"Это особенный момент в моей жизни и в моей карьере. Спасибо вам за усилия, предпринятые, чтобы подписать меня. Я отплачу вам большими играми. Спасибо за оказанное мне доверие" - цитирует 29-летнего бразильца El Mundo Deportivo.

Напомним, что трансфер Паулиньо обошёлся "Барселоне" в 40 миллионов евро. Футболист заключил с "сине-гранатовыми" контракт до лета 2021 года. | http://soccernews.ru

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