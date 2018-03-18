Паулиньо порекомендовал Иньесте принять предложение из Китая

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Паулиньо порекомендовал Иньесте принять предложение из КитаяПолузащитник каталонской "Барселоны" Паулиньо порекомендовал капитану своей команды Андресу Иньесте принять предложение из Китая.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний ветеран "сине-гранатовых" попросил у своего бразильского одноклубника оценить уровень китайской Суперлиги и условия жизни в Азии. В ответ Паулиньо, выступавший ранее за "Гуанчжоу Эвергранд", посоветовал Иньесте завершить карьеру именно в одном из клубов Поднебесной.

Напомним, у Месси и Пике разошлись взгляды на трансферные планы "Барселоны". | soccernews.ru

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