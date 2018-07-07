Паулиньо: "Принять разгром от Германии было тяжело, но этот вылет от Бельгии – еще сложнее

Полузащитник сборной Бразилии Паулиньо сравнил вчерашний матч с Бельгией в 1/4 финала ЧМ-2018 (1:2) с разгромом от Германии в полуфинале предыдущего первенства (1:7).

"Какое из этих поражений принять сильнее? Для меня оба они тяжелые. Принять поражение в 2014 было тяжело, но это – еще сложнее.

Из-за того, как мы вылетели, мы бились до последней секунды и превосходили соперника", – отметил Паулиньо. | http://soccernews.ru