Паулиньо признан лучшим игроком матча Сербия – Бразилия

Сборная Бразилия победила Сербию (2:0) в матче третьего тура группового этапа Чемпионата Мира-2018.

Лучшим игроком этого поединка стал полузащитник бразильцев Паулиньо.

29-летний Паулиньо открыл счет в этом матче после паса Филиппе Коутиньо.

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