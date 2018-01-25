Паулиньо прокомментировал допущенную им оплошность на его презентации игроком "Барселоны"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Паулиньо прокомментировал свою оплошность, сделанную на его презентации в новом клубе, когда ему не удалось набить несколько раз мяч.

" Я видел шутки в Интернете, мои друзья говорили об этом, но я не придаю этому большого значения. Я всегда воспринимал это как шутку. Я сделал 300 касаний, но люди заговорили только тогда, когда мяч упал. Это не имеет никакого отношения к тому, как играет футболист ", - цитирует 29-летнего хавбека sport.es.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет в кубке Испании против "Эспаньола". | soccernews.ru