Паулиньо прокомментировал допущенную им оплошность на его презентации игроком "Барселоны"

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Паулиньо прокомментировал допущенную им оплошность на его презентации игроком "Барселоны"Полузащитник каталонской "Барселоны" Паулиньо прокомментировал свою оплошность, сделанную на его презентации в новом клубе, когда ему не удалось набить несколько раз мяч.

"Я видел шутки в Интернете, мои друзья говорили об этом, но я не придаю этому большого значения. Я всегда воспринимал это как шутку. Я сделал 300 касаний, но люди заговорили только тогда, когда мяч упал. Это не имеет никакого отношения к тому, как играет футболист", - цитирует 29-летнего хавбека sport.es.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет в кубке Испании против "Эспаньола". | soccernews.ru

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