Полузащитник "Барселоны" Паулиньо прокомментировал своё будущее.

"У меня есть предложение из Китая и ещё от одного клуба, но я пока не уверен, что покину "Барселону". Нам нужно всё обсудить с моим агентом" - приводит слова 29-летнего бразильца Goal.com.

Ранее сообщалось об интересе к Паулиньо со стороны "Ювентуса" и "Гуанчжоу Эвергранд". "Барселона" готова продать футболиста за 50 миллионов евро.

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