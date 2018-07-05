Паулиньо пропустил тренировку сборной Бразилии

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Паулиньо пропустил тренировку сборной БразилииПолузащитник сборной Бразилии Паулиньо не тренировался на последнем занятии с командой в Сочи.

Как сообщает AFP, в сборной решили, что Паулиньо требуется время на восстановление и речь не идет о возможной травме.

Напомним, что в матче 1/4 финала с Бельгией Бразилия бразильцам не поможет Каземиро, который дисквалифицирован за две желтые карточки.

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