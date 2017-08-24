Паулиньо рассказал, как проходит его адаптация в "Барселоне"

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Паулиньо рассказал, как проходит его адаптация в "Барселоне"

Хавбек "Барселоны" Паулиньо отметил, что его адаптация в клубе проходит хорошо.

"С первого дня и с первой тренировки меня очень удивило обращение и отношение моих одноклубников. Они заставили меня почувствовать себя своим с самого начала. Ничего особенного, просто все они предлагали помочь мне найти дом, а также готовы были помочь, если моей беременной жене нужен врач или какое-то внимание. Это небольшие детали, которые заставляют чувствовать тебя по-другому.

Я здесь уже целую неделю, и я заметил, что Месси - очень тихий парень. При этом он очень выделяется на фоне остальных. Теперь у меня есть возможность играть вместе с лучшим футболистом в мире, это очень большое удовольствие. Я хочу выиграть все возможные титулы: чемпионат Испании, Лига Чемпионов, Кубок страны. Я хотел бы выиграть все" - приводит слова Паулиньо Mundo Deportivo.

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