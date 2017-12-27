Паулиньо: "Рассказываю Коутиньо о "Барселоне"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Паулиньо рассказал о разговорах о своем клубе с Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля", который является главной трансферной целью "сине-гранатовых" в зимнее трансферное окно.

" Он должен подумать о том, какое решение ему следует принять. Но я считаю, что, если у него будет возможность перебраться сюда, то он не пожалеет об этом... Он уже знает этот г ород, так как ранее выступал за "Эспаньол". Я рассказываю ему о клубной инфраструктуре, а также о тренировках, команде, о том, как меня великолепно приняли здесь", - цитирует 29-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Паулиньо загадал желание на 2018-й год. | soccernews.ru