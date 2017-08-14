Паулиньо согласился на существенное снижение своего оклада ради перехода в "Барселону"

Теги гуанчжоупаулиньобарселона

Паулиньо согласился на существенное снижение своего оклада ради перехода в "Барселону"Полузащитник китайского "Гуанчжоу ЭверграндПаулиньо согласился на существенное снижение своего оклада ради перехода в каталонскую "Барселону".

Как информирует El Mundo Deportivo, в Азии 29-летний хавбек зарабатывал 7,5 миллионов евро в год, которые "сине-гранатовые" не были готовы платить ему ни при каких раскладах. Однако бразилец ради переезда в столицу Каталонии пошел на сокращение более чем в два раза своей заработной платы.

Напомним, Неймар послал сообщение Паулиньо. | soccernews.ru

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