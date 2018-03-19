Паулиньо советует Пако Алькасеру перебраться в Китай

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Паулиньо советует Пако Алькасеру перебраться в Китай

Полузащитник "Барселоны" Паулиньо советует своему партнёру по команде Пако Алькасеру перебраться в Китай, сообщает испанская пресса. 

Стоит отметить, что "сине-гранатовые" рассматривают вариант с продажей 24-летнего форварда во время летнего трансферного окна.

Примечательно, что сам Паулиньо до перехода в каталонский клуб выступал за китайский "Гуанчжоу Эвергранд".

В этом сезоне Алькасер сыграл за "Барселону" 17 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

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