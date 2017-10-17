Паулиньо сравнил Месси и Неймара

Полузащитник каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Паулиньо сравнил своих партнеров по командам - Лионеля Месси из клуба и Неймара из "селесао".

"У меня есть привилегия играть с Неймаром и Месси - с одним в Бразилии, а с другим в "Барселоне". Они - разные игроки с индивидуальными техникой и действиями в завершении атак. Они впечатляют", - цитирует 29-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, между Месси и Пике произошел конфликт. | soccernews.ru