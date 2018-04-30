Паулиньо стал автором уникального достижения

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Паулиньо стал автором уникального достижения

Полузащитник "Барселоны" Паулиньо принял участие в матче 35-го тура чемпионата Испании против "Депортиво".

Эта игра стала для 29-летнего бразильца 32-й в Примере и он до сих пор ни разу не проигрывал в этом турнире (24 победы и 8 ничьих).

Как сообщает Opta, Паулиньо стал первым игроком в 21-м веке, которому удалось пройти без поражений в таком количестве матчей Ла Лиги.

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комментарии
Гость в горле

тер Штеген

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Пьянь

Тер Штеген в прошлом сезоне проигрывал. Потому у Паулиньо уникальное достижение.

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