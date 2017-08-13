Паулиньо станет игроком "Барселоны" в понедельник

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Паулиньо станет игроком "Барселоны" в понедельник
Бразильский полузащитник "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо близок к переходу в "Барселону", сообщает Globoesporte.

По сведениям издания, футболист пройдет медобследование в каталонском клубе сегодня. Если все будет в порядке, то в понедельник он будет официально представлен на "Камп Ноу".

Напомним, что "Барселона" решила заплатить за 29-летнего Паулиньо полную сумму отступных в размере 40 миллионов евро.

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