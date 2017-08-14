Паулиньо станет игроком "Барселоны" в среду

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Паулиньо станет игроком "Барселоны" в средуПолузащитник "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо станет игроком "Барселоны" уже в среду.

Как сообщает источник, каталонцы заплатят за 29-летнего бразильца 40 миллионов евро.

Презентация бразильского футболиста запланирована на четверг.

Читайте: Бартомеу покупает Паулиньо в "Барселону" ради собственных бизнес-интересов | http://soccernews.ru

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