Паулиньо станет игроком "Барселоны" в среду

Полузащитник "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо станет игроком "Барселоны" уже в среду.

Как сообщает источник, каталонцы заплатят за 29-летнего бразильца 40 миллионов евро.

Презентация бразильского футболиста запланирована на четверг.

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