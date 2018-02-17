Паулиньо установил рекорд Примеры

Теги барселонапаулиньо

Паулиньо установил рекорд Примеры

В рамках 24-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях обыграла "Эйбар" со счётом 2:0.

Благодаря этой победе полузащитник "сине-гранатовых" Паулиньо установил рекорд Примеры.

29-летний бразилец после перехода в каталонский клуб сыграл 23 матча в чемпионате и не потерпел ни одного поражения (18 побед и 5 ничьих).

Ранее ни одному футболисту не удавалось провести в испанском первенстве столько поединков, ни разу не проиграв.

Не пропустите: "Барселона" повторила клубный рекорд. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 22 42
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 23 37
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 23 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Леганес 23 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Алавес 24 28
15 Реал Сосьедад 23 26
16 Эспаньол 23 26
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов