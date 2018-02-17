В рамках 24-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях обыграла "Эйбар" со счётом 2:0.

Благодаря этой победе полузащитник "сине-гранатовых" Паулиньо установил рекорд Примеры.

29-летний бразилец после перехода в каталонский клуб сыграл 23 матча в чемпионате и не потерпел ни одного поражения (18 побед и 5 ничьих).

Ранее ни одному футболисту не удавалось провести в испанском первенстве столько поединков, ни разу не проиграв.

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