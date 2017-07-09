Паулиньо: "В 2011 году российский клуб предлагал увеличить мою зарплату в 10 раз, но я отказался"

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Паулиньо: "В 2011 году российский клуб предлагал увеличить мою зарплату в 10 раз, но я отказался"
Бразильский полузащитник "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо заявил, что несколько лет назад он мог переехать в Россию.

"В 2011 году, выступая за "Коринтианс", я получил предложение из России. Мне предлагали зарплату, которая была в десять раз выше моего тогдашнего оклада. Но я отказался, сказав: "Что могу сделать с пятью, смогу сделать и с двумя". Деньги не являются для меня смыслом жизни. Поэтому для меня не будет проблемой тот факт, если "Барселона" будет платить мне меньше, чем "Гуанчжоу". Я хочу выиграть Лигу чемпионов и "Барселона" может дать мне это", - приводит слова Паулиньо Fox Sport Asia.

Скорее всего, в те годы такую зарплату хавбеку мог предложить "Анжи", который имел практически неограниченные финансовые возможности благодаря бывшему владельцу Сулейману Керимову.

Не пропустите: Лидеры "Барселоны" выступили против приобретения Паулиньо. | http://soccernews.ru

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