Паулиньо: "В "Барселоне" все по-другому"

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Паулиньо: "В "Барселоне" все по-другому"Полузащитник каталонской "Барселоны" Паулиньо рассказал о процессе своей адаптации в клубе.

"Каждый день я смотрю на своих партнеров по клубу и стараюсь найти мелкие детали, которые помогут мне стать лучше. Это мой первый год в "Барселоне". Я многому учусь здесь, я играю. Здесь все по-другому. Я не знаю, смогу ли я прогрессировать, но каждый день я наблюдаю за тем, как нужно добиваться прогресса", - цитирует 29-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, "Барселона" побила рекорд "Интера" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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