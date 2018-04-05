Паулиньо: "В "Барселоне" все по-другому"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Паулиньо рассказал о процессе своей адаптации в клубе.

" Каждый день я смотрю на своих партнеров по клубу и стараюсь найти мелкие детали, которые помогут мне стать лучше. Это мой первый год в "Барселоне". Я многому учусь здесь, я играю. Здесь все по-другому. Я не знаю, смогу ли я прогрессировать, но каждый день я наблюдаю за тем, как нужно добиваться прогресса ", - цитирует 29-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, "Барселона" побила рекорд "Интера" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru