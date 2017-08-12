Паулиньо в ближайшее время перейдет в "Барселону"

Теги барселонапаулиньо

Паулиньо в ближайшее время перейдет в "Барселону"

Хавбек "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо все-таки станет игроком "Барселоны", сообщает Football-espana.

По информации ресурса, каталонцы согласились выплатить сумму отступных за игрока в размере 40 миллионов евро. В скором времени о сделке будет официально объявлено.

Ранее "Барселона" предлагала за Паулиньо 25 миллионов, однако получили отказ.

Читайте также: Новой целью "Барселоны" стал Эриксен. | http://soccernews.ru

комментарии
Он

БАРСА БУДЕТ КАК МИЛАН ! ТРАНСФЕР ПАУЛИНЬО УЖАС !Х

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов