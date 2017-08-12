Паулиньо в ближайшее время перейдет в "Барселону"

Хавбек "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо все-таки станет игроком "Барселоны", сообщает Football-espana.

По информации ресурса, каталонцы согласились выплатить сумму отступных за игрока в размере 40 миллионов евро. В скором времени о сделке будет официально объявлено.

Ранее "Барселона" предлагала за Паулиньо 25 миллионов, однако получили отказ.

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