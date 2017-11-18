Паулиньо в текущем розыгрыше Примеры забил столько же голов, сколько и трио BBC из "Реала"

Полузащитник "Барселоны" Паулиньо поразил ворота "Леганеса" в матче 12-го тура Примеры.

Таким образом, 29-летний бразилец записал в свой актив уже четвёртый гол в чемпионате Испании.

Как сообщает Opta, Паулиньо в текущем розыгрыше Ла Лиги забил столько же голов, сколько и атакующее трио "Реала" Гарет Бэйл (2), Карим Бензема (1) и Криштиану Роналду (1). | http://soccernews.ru