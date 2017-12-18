В матче 16-го тура чемпионата Испании "Барселона" играет с "Депортиво".

Дублем в в этом поединке отметился бразильский полузащитник каталонского клуба Паулиньо.

Стоит отметить, что Паулиньо вышел на первое место по системе "гол+пас" в Ла Лиге среди хавбеков.

На счету бразильца 8 очков (6 голов и 2 результативные передачи). Столько же у хавбека "Валенсии" Гонсалу Гедеша (3+5). Далее идут игроки "Реала" Иско (4+3) и Марко Асенсио (4+3), а также футболист "Бетиса" Андрес Гуардадо (1+6).

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