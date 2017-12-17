Паулиньо вышел на второе место по системе "гол+пас" в Ла Лиге среди хавбеков

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Паулиньо вышел на второе место по системе "гол+пас" в Ла Лиге среди хавбеков

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Барселона" играет с "Депортиво".

Второй мяч каталонцев в этом матче забил бразильский полузащитник Паулиньо.

Стоит отметить, что Паулиньо вышел на второе место по системе "гол+пас" в Ла Лиге среди хавбеков.

На счету бразильца 5 голов и 2 результативные передачи. Также по семь очков набрали игроки "Реала" Иско (4+3) и Марко Асенсио (4+3), а также футболист "Бетиса" Андрес Гуардадо (1+6). Лидером является хавбек "Валенсии" Гонсалу Гедеш (3+5).

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